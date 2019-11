Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.691,49 punti; al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,27%, portandosi a 8.263,79 punti. In rosso il(-0,85%); pressoché invariato l'(-0,11%)., in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Resta vicino alla parità(-0,18%); sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,39%; piatta, che tiene la parità.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,92%. Pressione su, che tratta con una perdita dell'1,72%.Si attende stamattina dal Regno Unito e dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo. In Unione Europea ancora stamattina i mercati sono in attesa della Produzione industriale. Domani, in Germania, sarà pubblicato il PIL.