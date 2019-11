Dow Jones

Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01% sul; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 8.257,83 punti, sui livelli della vigilia. In rialzo il(+0,7%); in discesa l'(-1,01%).per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Composta, che cresce di un modesto +0,33%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,43%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,49%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,80% sul precedente. Bene, con un rialzo dell'1,71%.Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. Sempre stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Vendite al Dettaglio.