A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 27.934,02 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 8.338,74 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,62%, come l'indice cinese (-0,82%)., colpiti da vendite sparse.scende dello 0,77%; sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,74%; calo deciso per, che segna un -0,72%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,03%. Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,54%.Si attende venerdì dalla Germania la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul PhillyFed.