Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,39%; al contrario, resta piatto il, con chiusura su 8.272,05 punti. In rialzo il(+0,78%); in forte calo l'(-1,51%)., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,72%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,42%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,53%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,52% sul precedente. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,00%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di S&P Case-Shiller e della Fiducia consumatori. I mercati sono in attesa dell'Indice IFO della Germania, in previsione stamattina. Mercoledì, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PIL.