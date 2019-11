Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

utility

Ternienergia

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,68%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,21%. Poco sopra la parità il(+0,35%); pressoché invariato l'(-0,01%)., così come a Piazza Affari. Senza slancio, che negozia con un -0,05%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,05%;è stabile, riportando un moderato -0,04%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,50%. Retrocede, con un ribasso dell'1,22%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di S&P Case-Shiller e della Fiducia consumatori. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PIL e delle Scorte di Petrolio.