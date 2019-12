Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,53% a 27.649,78 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 8.296,53 punti. Sale il(+0,71%), come l'indice cinese (1,15%).. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Resta vicino alla parità(+0,08%); piatta, che tiene la parità; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,47%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,75% sul precedente.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,43%.È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia delle Vendite al Dettaglio, che del PIL. Domani si attende dalla Germania l'annuncio sulla Produzione industriale, e dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio.