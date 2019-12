Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

beni per la casa

Bialetti Industrie

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.677,79 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 8.308,4 punti. In frazionale progresso il(+0,23%), come l'indice cinese (1,15%)., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Composta, che cresce di un modesto +0,31%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,37%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,32%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,14% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,02%.In Germania, pubblicata la Produzione industriale, pari a -1,7%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. Si attende dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto sempre stamattina.