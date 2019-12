Dow Jones

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 28.135,38 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 8.487,71 punti. Poco sotto la parità il(-0,29%); balza in alto l'(+1,71%)., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,52%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,47%;avanza dello 0,53%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,00% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,11%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. È previsto ancora stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero.