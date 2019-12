Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 28.239,28 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 8.580,62 punti. In frazionale calo il(-0,29%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,11%).All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Poco mosso, che mostra un +0,15%; resta vicino alla parità(-0,06%); sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,15%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,61% sul precedente. Scambia in profit, che lievita dell'1,21%.Domani si attende dal Regno Unito l'annuncio sul PIL, e dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione. Stamattina, nel Regno Unito, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed, previsto sempre questo pomeriggio.