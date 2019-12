Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

Francoforte

Londra

Parigi

servizi finanziari

doValue

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,49%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 8.641,29 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,20%, come l'indice cinese (-0,65%)., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; senza slancio, che negozia con un -0,11%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,71% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,38%.Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale. Si attende stamattina dal Regno Unito e dagli Stati Uniti la diffusione del PIL.