A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 28.583,68 punti, con uno scarto percentuale dello 0,42%; al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 8.846,45 punti, sui livelli della vigilia. Pessimo il(-1,57%); positivo l'(+1,22%)., colpiti da vendite sparse. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,52%; tentenna, che cede lo 0,46%; piccola perdita per, che scambia con un -0,55%.Il settore, con il suo -1,79%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 5,94% sui valori precedenti.In Germania, il valore degli Ordini dell'Industria è -1,3%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP e delle Scorte di Petrolio. Domani, in Cina, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.