Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,46%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 8.966,64 punti. Guadagni frazionali per il(+0,47%); pressoché invariato l'(-0,17%).. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,22%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,76% sul precedente. Avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,77%.È previsto domani nel pomeriggio sia dagli Stati Uniti che dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Stamattina si attende dal Regno Unito l'annuncio sulla Produzione industriale, e dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio.