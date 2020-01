Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

CIR

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 28.939,67 punti; al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,41%, chiudendo a 9.033,42 punti. In lieve ribasso il(-0,45%), come l'indice cinese (-0,47%).. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Poco mosso, che mostra un -0,06%; resta vicino alla parità(+0,05%); sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,12%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,67%. Composto ribasso per, in flessione dell'1,47% sui valori precedenti.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi alla Produzione, che delle Scorte di Petrolio. Sempre stamattina sono in programma dall'Unione Europea la pubblicazione della Produzione industriale, e dal Regno Unito quella dei Prezzi al Consumo.