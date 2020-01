Pirelli

Snam

oro

, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,25%.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,83%. Tra le materie prime, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.559,6 dollari l'oncia.È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice ZEW, previsto sempre domani. Giovedì è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti.Oggi la Borsa di New York resterà chiusa per il. Nel frattempo il future sull'S&P 500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 8.649,75 punti.