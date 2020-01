Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

beni per la casa

De' Longhi

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 29.348,1 punti; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 9.173,73 punti. In discesa il(-0,91%); buona la prestazione dell'(+1,47%)., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,70%;scende dello 0,98%; spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,20%.Il settore, con il suo -2,27%, si attesta come peggiore del mercato. In forte ribasso, che mostra un disastroso -3,72%.È previsto stamattina dal Regno Unito l'annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. È previsto ancora stamattina dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW. Giovedì, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.