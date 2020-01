Dow Jones

A picco Wall Street in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,57%; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 8.952,18 punti. Poco sotto la parità il(-0,55%). Le Borse cinesi sono chiuse per festività.. Sulla stessa scia rialzista il. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,39%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,45%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,49%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,04% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,60%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio di S&P Case-Shiller, degli Ordini beni durevoli e della Fiducia consumatori.Si attende dall'Unione Europea la diffusione di M3, previsto domani.