Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,66%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 9.090,93 punti. In denaro il(+0,71%). La Borsa di Shenzen è ancora chiusa per festività., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,44%. Giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,68%.Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base annuale che per quella mensile. Ancora stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicato il M3. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.