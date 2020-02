Dow Jones

Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,44%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 9.334,06 punti. In rialzo il(+1,02%), come l'indice cinese (3,17%).. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,23%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,25%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,22%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,88%. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,69% sui valori precedenti.È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI composito, che delle Vendite al Dettaglio. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI composito, che dell'ISM non manifatturiero.