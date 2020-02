Dow Jones

Giornata di forti guadagni per Wall Street, con ilin rialzo dell'1,68%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 9.367,48 punti. Su di giri il(+2,38%), come l'indice cinese (2,14%)., in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Buona performance per, che cresce dello 0,78%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,59%; sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,03%.Apprezzabile rialzo (+2,18%) a Milano per il comparto. Brilla, che passa di mano con un aumento del 7,03%.È previsto domani sia dalla Germania che dalla Francia l'annuncio della Produzione industriale. Si attende dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto sempre domani. È previsto sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio del Tasso di Disoccupazione.