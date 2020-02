Dow Jones

Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,30%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,84% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 9.445,92 punti. Sulla parità il(-0,19%); effervescente l'(+2,87%)., mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Piccola perdita per, che scambia con un -0,26%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,19%;è stabile, riportando un moderato +0,01%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,62%. Composto ribasso per, in flessione dell'1,61% sui valori precedenti.Pubblicata la Produzione industriale della Germania, pari a -3,5%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso di Disoccupazione e della Variazione occupati. In Italia sempre stamattina i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.