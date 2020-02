Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Basicnet

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 29.276,34 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 9.517,86 punti. In denaro il(+0,74%), come l'indice cinese (0,37%).. Sulla stessa scia rialzista il. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,35%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,28%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,68% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,95% sui valori precedenti.Domani si attende dalla Germania l'annuncio sui Prezzi al Consumo, e dalla Francia la diffusione del Tasso di Disoccupazione. Stamattina è in programma il dato sulla Produzione industriale dell'Unione Europea. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.