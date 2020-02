Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 29.398,08 punti; al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 9.623,58 punti. In lieve ribasso il(-0,69%); in frazionale progresso l'(+0,48%). Oggi la Borsa di New York è chiusa per festività (Presidents' Day)., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,26%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,74% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,19%.È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.In Germania ancora domani i mercati sono in attesa dell'Indice ZEW.Si attende dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto mercoledì.