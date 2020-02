Dow Jones

Nasdaq 100

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

media

Rai Way

Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,78%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 9.446,69 punti, in netto calo dell'1,88%. Oggi la Borsa di Tokyo è chiusa per festività; i dati relativi all'indice si riferiscono all'ultima chiusura. In denaro l'(+1,05%)., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,62%; lettera su, che registra un importante calo dell'1,88%; tonfo di, che mostra una caduta del 2,50%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -6,78%. A picco, che presenta un pessimo -9,4%.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Fiducia consumatori, che di S&P Case-Shiller. È previsto stamattina dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO. Si attende ancora dalla Germania la diffusione del PIL, previsto domani.