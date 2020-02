Dow Jones

A picco Wall Street in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso del 3,15%; sulla stessa linea, ilè crollato del 2,70%, scendendo fino a 8.834,87 punti. In ribasso il(-0,79%); in denaro l'(+0,71%).. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,00%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,41%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,68%.Il settore, con il suo -1,19%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,95%.Sono previsti domani dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo, e dall'Unione Europea quello di M3. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Ancora negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa del PIL.