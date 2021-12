Sicurezza nelle scuole, approvato emendamento UDIR su tutela dirigenti scolastici

. Una chiarezza che il sindacato dei dirigenti scolasticiha chiesto sin dalla sua fondazione cinque anni fa". E' quanto afferma il Presidente del sindacato,"Sono stati organizzati convegni e manifestazioni importanti mettendo al centro il tema della sicurezza ed il tema della responsabilità die dirigenti scolastici al centro della sua azione sindacale", ricorda il Presidente di UDIR, indicando che è statacon l'Onorevole Villani ed il Senatore Iannone, che ha recepito quanto il sindacato aveva chiesto."Finalmente grazie all'approvato in Commissione al Senato. Un testo di 13 anni fa - ricorda Pacifico - che dettava norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dimenticando le peculiarità della scuola, dove ilsugli interventi"."L'emendamento finalmente fa chiarezza perché dice che ili, se ha rispettato tutto quanto in suo potere per mettere in sicurezza gli edifici. C'è quindi una maggiore attenzione da parte dei, che sono responsabili dele che demandano al dirigente scolastico la possibilità di interdire se ritiene che non siano rispettate le norme sulla sicurezza"."Un testo molto importante ottenuto per tutti i dirigenti scolastici da UDIR, il giovane sindacato della categoria, che in pochi anni è riuscito ad ottenere un risultato da sempre perseguito dai dirigenti scolastici, cioè il rispetto e la tutela del loro lavoro", conclude Pacifico.