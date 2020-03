Chimico

Materie prime

spread

, che scambia in calo, in accordo con gli altri listini continentali, che prendono respiro dopo le corse della vigilia Si distingue a Piazza Affari il settore. Nella parte bassa della classifica sensibili ribassi si sono manifestati nei compartiSulla parità lo, con il rendimento delTra le variabili macroeconomiche rilevanti, PIL tedesco confermato in leggera aumento , mentre continuano a peggiorare le condizioni economiche della Germania con l’ indice IFO risultato in calo . Sono attesi nel pomeriggio lae ladagli Stati Uniti.che scambia appena sotto la parità. Stesso andamento per ilche scambia a 4.202,50 punti,