Si muove in territorio negativo Piazza Affari.Si distingue ail settore Beni Personali che esibisce un +1,15%. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti Sanitario, Petrolifero e Vendite al Dettaglio.Consolida i livelli della vigilia lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,42%.Sul fronte macroeconomico,con il dato sul PIL annuale rivisto al rialzo, mentre è ina gennaio dopo la frenata di dicembre. Domani pomeriggio sono attesi il dato sulle scorte di petrolio e le vendite all’ingrosso dagli Stati Uniti.Negativo il future sull'S&P-500 che scambia con un -0,65%. Stesso andamento per il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 4.266 punti, in calo dello 0,79%.