Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari che segue l’onda rialzista europea.In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo. Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni in calo di quasi 2 punti.Consolida i livelli della vigilia lo spread, con il rendimento deldecennale che si posiziona all'1,26%.Tra le variabili macroeconomiche più importanti, è in aumento il costo del lavoro nell’Eurozona nel quarto trimestre del 2015, mentre i prezzi alla produzione in Germania scendono ancora e più del previsto. Nel pomeriggio è atteso il dato sulla fiducia dei consumatori dagli Stati Uniti.Positivo il future sull'che avanza dello 0,17%. Stesso andamento per il derivato sui titoliUSA che scambia a 4.412,50 punti, in progresso dello 0,23%.