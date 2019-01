Wall Street

Tokyo

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Banca MPS

Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,02%, terminando le negoziazioni a 23.995,9 punti. L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,30% e archivia la seduta a 6.601,4 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,97%, terminando la sessione a 20.359,7 punti., che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,54%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,37% e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,63%.Il settore, con il suo -1,43%, si attesta come peggiore del mercato.Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,13%.È previsto domani sia dallache dalla Francia l'annuncio dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell', in previsione stamattina. Negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione.