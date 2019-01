Wall Street

riporta un guadagno dello 0,65%, terminando a 24.065,6 punti. L'indice tecnologico di Wall Street è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,97%), archiviando le contrattazioni a 6.669,6 punti.porta a casa un calo dello 0,55%, con chiusura a 20.442,8 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,09%, archiviando la seduta a 7.540,5 punti., mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, pensosa, con un calo frazionale dello 0,28% e composta, che cresce di un modesto +0,35%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,19% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,54%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale. È previsto sempre stamattina dal Regno Unito l'annuncio dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti.