A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 24.999,67 punti; al contrario, ilguadagna l'1,45% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 6.906,84 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,07%); effervescente l'(+2,74%).Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Senza slancio, che negozia con un 0%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,23%;è stabile, riportando un misero +0,09%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,54% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,30%.Pubblicati in, pari a 50,3 punti, e, che si attesta su 2,4%. Si attende stamattina dall'a la diffusione del PMI manifatturiero e dei Prezzi al Consumo.