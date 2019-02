Dow Jones

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 25.106,33 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 6.913,13 punti. In forte calo il(-2,01%); balza in alto l'(+2,74%).Si muovono in territorio positivo i principali mercati di. Sulla stessa scia rialzista il. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,46%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,44%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,52%.In buona evidenza ail comparto, con un +1,67% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti.Mercoledì saranno diffusi il dato sulladall'Unione Europea, e il dato sui Prezzi al Consumo dal Regno Unito. Si attende sempre dalla diffusione del PIL, previsto stamattina. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione mercoledì.