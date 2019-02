Recordati

BPER

petrolio

, al contrario dell principali Borse Europee che restano ancorate ai valori della seduta precedente.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+3,85%).Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -0,91%.Nel comparto energetico, seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,19%.Tra lepiù importanti,, pari a -0,9%.con valore pari a 1,8%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e dei Prezzi al Consumo.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 7.051,75 punti.