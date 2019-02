Dow Jones

Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,46%; al contrario, rimane ai nastri di partenza il, che si ferma a 7.015,88 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(-0,02%); effervescente l'(+2,01%)., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Buona performance per, che cresce dello 0,74%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,29%; sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,85%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,51% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,70%.Pubblicato, pari a 0%, e, pari a 8,8%. Si attende dall'Unione Europea la diffusione del PIL, previsto stamattina. Ancora questo pomeriggio è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio degli Stati Uniti.