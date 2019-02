Dow Jones

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,41%; al contrario, resta piatto il, con chiusura su 7.022,42 punti. Variazioni negative per il(-1,13%); in frazionale progresso l'(+0,6%).. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,55%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,09%; poco mosso, che mostra un +0,04%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,90%. Retrocede, con un ribasso dell'1,13%.Pubblicato, pari a -0,1%, e, pari a 1,7%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Produzione industriale, che della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.