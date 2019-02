Dow Jones

Il listinoarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,28%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 7.117 punti. In discesa il(-0,79%), come l'indice cinese (-0,92%).Giornata negativa pere le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,53%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,63%; piatta, che tiene la parità.Il settore, con il suo -1,75%, si attesta comedel mercato. Si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,14% sui valori precedenti.Si attende stamattina dall'la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale. Sempre questo pomeriggio si attende dallal'annuncio sui Prezzi al Consumo, e dagli Stati Uniti la diffusione del PIL.