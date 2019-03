Dow Jones

Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,79%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 7.150,83 punti. In lieve ribasso il(-0,44%); effervescente l'(+4,67%)., così come a Piazza Affari. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,03%; sostanzialmente invariato, che riporta un misero +0,08%; poco mosso, che mostra un +0,01%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,87% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,01%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale.Si attende ancora stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio.