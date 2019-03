Dow Jones

Sessione negativa per, con ilche lascia sul parterre lo 0,78%; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 7.026,88 punti, ritracciando dell'1,20%. In forte calo il(-2,01%), come l'indice cinese (-0,23%)., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,71%;scende dello 0,70%; piccola perdita per, che scambia con un -0,65%.Il settore, con il suo -2,23%, si attesta comedel. In forte ribasso, che mostra un disastroso -2,55%.In, il valore del PIL è 0,5%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale. È previsto sempre stamattina ancora dall'l'annuncio della Produzione industriale.