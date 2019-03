Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

Intek Group

archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,58%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 7.256,98 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,02%); pesante l'(-2,53%)., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; composta, che cresce di un modesto +0,35%.Si distingue ail settoreed esibisce un +1,07% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,65% sui valori precedenti.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,3%, e, dove il valore è 1,5%. Si attende domani dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo.