Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 25.709,94 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolariil, fermandosi a 7.243,01 punti. Positivo il(+0,77%); in forte calo l'(-1,82%).Seduta prudente per le principali borse del. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,32%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Risultato positivo aper il settore, con un +1,54% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene dell'1,90%.Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei, sia per la base annuale che per quella mensile. Sempre stamattina, in Unione Europea, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. Negliancora questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Produzione industriale.