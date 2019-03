Dow Jones

archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,54%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 7.306,99 punti. Guadagni frazionali per il(+0,62%), come l'indice cinese (1,41%).Bilancio positivo per, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Piatta, che tiene la parità; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,26%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.In buona evidenza ail comparto, con un +0,81% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,04%.È previsto domani dall'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del Tasso di Disoccupazione. Ancora domani, in Germania l'agenda prevede il dato sull'Indice. Nel Regno Unito mercoledì i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.