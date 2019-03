Dow Jones

Sessione da dimenticare per la, con ilche lascia sul terreno l'1,77%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 7.326,06 punti, ritracciando del 2,23%. In netto peggioramento il(-3,01%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,1%).Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,35%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,53%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,52%.In fondo alla classifica deglitroviamo il compartocon un calo di -1,41%. Composto ribasso per, in flessione dell'1,50% sui valori precedenti.È previsto domani nel pomeriggio daglil'annuncio sia della Fiducia consumatori, che di S&P Case-Shiller. Ancora domani è in programma il dato sul PIL della. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Spagna, in previsione mercoledì.