Chiusura sulla parità per la Borsa di, con ilche si attesta a 25.516,83 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si ferma a 7.316,96 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Balza in alto il(+2,15%); in netto peggioramento l'(-1,8%).Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle, così come a Piazza Affari. Sostanzialmente invariato, che riporta un misero 0%; piatta, che tiene la; resta vicino alla parità(+0,1%).Buona la performance adel comparto, che riporta un +0,98% sul precedente. Bene, con un rialzo dell'1,95%.Si attende questo pomeriggio daglila diffusione della Fiducia consumatori e di S&P Case-Shiller. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della, in previsione domani. Sempre domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.