archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,55%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 7.351,15 punti. Poco sotto la parità il(-0,23%), come l'indice cinese (-1,94%).Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle, così come a Piazza Affari. Poco mosso, che mostra un +0,19%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,28%; sostanzialmente invariato, che riporta un misero +0,14%.Buona la performance adel comparto, che riporta un +1,66% sul precedente. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,98%.Si attende domani nel pomeriggio dallae dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa delle Scorte didegli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Domani, in Unione Europea, sarà pubblicato il M3.