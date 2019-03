Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,36%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 7.320,47 punti. Sale il(+0,82%), come l'indice cinese (3,77%).. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti.avanza dello 0,30%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,43%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,58%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,61% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,63%.Pubblicato, pari a 0,6%, e, pari a 1,1%.Sono previsti stamattina dall'Unione Europea l'annuncio dei Prezzi al Consumo, e dal Regno Unito quello del PIL.