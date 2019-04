Dow Jones

Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,27% sul; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,35%. Pressoché invariato il(-0,02%); su di giri l'(+3,64%).Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,35%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,29%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,76% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,20%.Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli. Domani nel pomeriggio è in programma il dato sull'ISM non manifatturiero ancora degli Stati Uniti.