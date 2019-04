Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.157,16 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 7.611,49 punti. Pressoché invariato il(+0,11%), come l'indice cinese (-0,01%).. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Resta vicino alla parità(+0,13%); piatta, che tiene la parità; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,46%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,18% sul precedente. Bene, con un rialzo dell'1,95%.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,3%, e, dove il valore è 2,3%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Spagna, in previsione domani.