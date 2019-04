Fineco

Hera

spread

, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,07%. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,24%.Si riduce di poco lo, che si porta a +248 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,51%.Tra ledi maggior peso, pubblicato, pari a -0,2%, e, pari a 1,3%. Questo pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan degli Stati Uniti. Martedì, in Germania l'agenda prevede il dato sull'Indice ZEW.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 7.646,25 punti.