Seduta prudente per le principali borse del. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.Risultato positivo aper il settore(+2,22%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto(-1,21%).In lieve rialzo lo, che si posiziona a +255 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,60%.Tra glirilevanti, pubblicato, pari a 3,1 punti, e, pari a 3,9%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Produzione industriale.Domani, in Unione Europea, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 7.679 punti.