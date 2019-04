Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,26%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 7.654,73 punti. In moderato rialzo il(+0,25%), come l'indice cinese (2,33%).Seduta prudente per le principali borse del. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Senza slancio, che negozia con un +0,05%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,27%;è stabile, riportando un misero +0,01%.Risultato positivo aper il settore, con un +1,18% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,52%.In, pubblicato il PIL, pari a 1,4%. Si attende stamattina dall'Unione Europea, dall'Italia e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo.